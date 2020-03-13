Hisarcık MYO öğrencilerinden kan bağışına destek

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Meslek Yüksekokulunda, Kızılay Kan Bağış Merkezi'nce başlatılan kan bağışı kampanyasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya ve ilçelerinde kan alımlarını sürdüren Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli sağlık ekibine Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri 51 ünite kan bağışında bulundu.

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kan bağış kampanyasına destek vermelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür eden Kütahya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Güzeldülkar,“Kan bir sefere mahsus değil, sürekli ihtiyaçtır. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda kan bağışçılarının sayısı düşmekte, ama hastanelerdeki hasta sayısında tamamen tersine bir artış söz konusu olmakta, kan ihtiyaçları kış aylarında daha da çoğalmakta, vatandaşlarımız bu konuda biraz daha hassasiyet gösterirlerse memnun olurum. 18-60 yaş arasındaki sağlıklı insanlarımızı kan vermeye bekliyoruz. Kan vererek hem başkalarının hayatını kurtaracaklar, hem de kalp krizi riskini azaltmış olacaklardır” diye konuştu.

Meslek Yüksek Okulundaki kan bağışı merkezini ziyaret eden Hisarcık Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen'de kan bağışına destek verdi.