Hisarcık MYO öğrencisi Sıla Nur Gençer Universiade'da yarışacak

Sınıf öğrencisi Sıla Nur Gençer, Çin'in Chengdu kentinde yapılacak olan Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) tekvando dalında Üniversiteyi temsil edecek.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı 1. Sınıf öğrencisi Sıla Nur Gençer 18 Nisan'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Tekvando Yaz Oyunları Milli Takım Seçmelerine Dumlupınar Üniversitesini temsilen katıldı.

Konuyla ilgili Hisarcık Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Milli Takım seçmelerinde birinci olarak 26 Haziran - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çin'in Chengdu kentinde yapılacak olan Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na (Universiade 2022) Üniversitemiz adına katılmaya hak kazanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz yönetimi adına öğrencimizi başarısından dolayı kutluyor, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kendisine başarılar diliyoruz” denildi.