Hisarcık MYO'da “Bankacılıkta Güncel Gelişmeler” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda konuşmacı olarak Ziraat Bankası Hisarcık Şube Müdürü Rafi Baltacı'nın katıldığı “Bankacılıkta Güncel Gelişmeler” konulu konferans gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonundaki konferansa Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Bankacılık ve Sigortacılık programı Öğr. Gör. Nuri Uslu ve “Bankacılık ve Sigortacılık” programı öğrencileri katıldı.

Ziraat Bankası Hisarcık Şube Müdürü Rafi Baltacı konferansta, bankacılığın tarihi, Dünyada ve Türkiye'de bankacılık, Ziraat Bankasının tarihi ve teşkilatlanması, bankacılık kariyer imkanları konularında sunum yaptı.

Konferans sonunda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, katkılarından dolayı Müdür Rafi Baltacı'ya teşekkür belgesi takdim etti.