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Hisarcık MYO'da “Büyük Zaferin 100. Yılında Milli Mücadele Dönemi” konulu konferans

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde “Büyük Zaferin 100.

Yılında Milli Mücadele Dönemi” konulu konferans gerçekleştirildi.


Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hakan Karademir ve Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar tarafından verilen konferansta Ulusal Kurtuluş Savaşının öncesi ve sonrası, Kurtuluş Savaşı dönemi ve yaşanan gelişmeler hakkında öğrencilere sunumlar yapıldı.


Konferansa MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin ve Öğr. Gör. Yeter Akkaya, MYO Sekreteri Arif Köylü ve akademik ve idari personel katıldı.


Müdür Burak Kavaslar, konferans sonunda Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'ye desteklerinden dolayı, öğretmenler Hakan Karademir ve Raziye Kocalar'a da Teşekkür Belgelerini vererek Meslek Yüksekokulu adına teşekkür etti.

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