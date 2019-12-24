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Hisarcık MYO'da 'Ceza ve Tevkifevleri Yönetimi' konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda “İnfaz ve Koruma Memurluğu Çalışma Hayatı ve Ceza ve Tevkifevleri Yönetimi” konulu seminer düzenlendi.


Meslek Yüksekokulu Amfisinde Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı öğrencilerine yönelik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Emekli Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru Mustafa Demirtaş tarafından verilen "İnfaz ve Koruma Memurluğu Çalışma Hayatı ve Ceza ve Tevkifevleri Yönetimi" konulu seminere öğrencilerin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr.Gör. Ahmet Danış, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Burak Kavaslar, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı Öğr.Gör. Tevfik Karaşahin ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Arif Köylü katıldı.


Mustafa Demirtaş, seminerde öğrencilere mesleki tecrübelerinin yanısıra Ceza ve Tevkifevleri'nin işleyişi hakkında da bilgiler verdi. Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlanmasının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör Ahmet Danış konuşmacı Mustafa Demirtaş'a teşekkür belgesi verdi.

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