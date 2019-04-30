Hisarcık MYO'da kariyer eğitimi

Hisarcık Meslek Yüksekokulundaki Kariyer Eğitimleri Seminerine, (Etkili İletişim, Mülakat Teknikleri, İş arama Becerileri ve CV Yazma) Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Müdür Yardımcısı Arif Emre Şen, Yüksekokulu Sekreteri Arif Köylü, Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak Üniversite Rektörlüğü bünyesinde yeni kurulan ve faaliyetlerine 26 Kasım 2018 itibariyle başlayan Kariyer ve Mezun Merkezi hakkında bilgiler aktaran Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil, ayrıca Bedesten'de yeni hizmet noktasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu öğrencilere Etkili İletişim, Özgeçmiş Hazırlama (CV), Mülakat Teknikleri, İş Arama Becerileri konularında seminer verdi.

Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu öğrencilere İş olanakları, Girişimcilik Kursları, Staj Projeleri ve diğer İŞKUR hizmetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Bu arada öğrencilerin İŞKUR' a kayıt olmaları sağlandı. Ayrıca Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları, Kendi İşini Kurma Projeleri, Çalışanların Mesleki Eğitimi, Toplum Yararına Programlar (TYP) konularında eğitimler verildi.

Seminer sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, konuşmacılar Ebeoğlugil ve Ayğahoğlu'na teşekkür ederek yaptıkları katkılar ve ilgili faaliyetlerin Üniversitenin tüm birimlerinde yaygınlaştırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.