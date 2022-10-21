Hisarcık MYO'da konferans

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Üniversitenin eski Genel Sekreteri Miktat Bektaş'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin, Öğr. Gör. Yeter Akkaya, Yüksekokul Sekteri Arif Köylü ile akademik ve idari personel katıldı. Miktat Bektaş, konuşmasında peygamberimizin hayatı ve İslamiyet hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Müdür Kavaslar, Bektaş'a teşekkür belgesi verdi.