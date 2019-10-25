Hisarcık MYO'da ‘Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya' konulu konferans

Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından Sosyolog Seçil Sargın Yaman'ın katılımıyla Meslek Yüksekokulu Amfisinde gerçekleştirilen “Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya” konulu konferansa Kaymakam Hasan Musab Okatan, Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Arif Emre Şen'in yanı sıra akademik personel ile 200'e yakın öğrenci iştirak etti.

Konferansta konuşan Sosyolog Seçil Sargın Yaman, “Yüzlerce yıl öncesine ait çini sanatının günümüzde de yaşamasını sağlayan Kütahya'nın bu alanda birçok sanatkâr da yetiştirdiğini belirtmek isterim” dedi.

Genellikle şehrin en yüksek noktasına konumlanmış kalelerin günbatımının en iyi izlendiği yerler olduğuna dikkat çeken Yaman,” Kütahya'da ise Bizanslılar tarafından etrafı surlarla çevrili bir şato olarak 3 bin 500 metrede inşa edilmiş kaleye doğru bakmanın keyfi bambaşkadır. Kütahya için “Kuruluşun ve Kurtuluşun Kenti” de denilmektedir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferden tam 30 yıl sonra aynı gün ziyarete açılan Dumlupınar Şehitliği ise Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin ve sivil vatandaşlarımızın anılarını yaşatmaktadır. Merkeze 58 kilometre mesafede bulunan Çavdarhisar ilçesi Kütahya'ya yabancı turistlerin de ilgi göstermesini sağlayan önemli merkezlerden biridir. Frig Vadisi Eskişehir, Kütahya ve Afyon sınırları içinde kalan bir güzergâhı ifade ediyor ve bu üç ilden de belirlenmiş farklı rotalara ulaşım sağlanabiliyor. Domaniç ilçesi için de Osmanlı İmparatorluğu'na giden yolun ana duraklarından biri diyebiliriz. Ertuğrul Gazi'nin yaz aylarını geçirdiği bu bölgedeki ormanlar Kütahya'nın doğal güzelliklerinin başında geliyor. Hamurlu yemeklerin öne çıktığı Kütahya'da çorbalar da ayrı birer öneme sahiptir" diye konuştu.

Konferans Kütahya Valiliği tarafından hazırlanan “Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya” filminin izlenmesi ile son buldu.