Hisarcık MYO‘da sertifika programı tanıtımı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika eğitim programlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım programına konuşmacılar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜSEM) Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlker Vural, Hisarcık MYO'nun akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

DPÜSEM Müdürü Bülent Gül, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin akademik ve idari personeli ve öğrenciler başta olmak üzere herkes için iş ve yaşam hayatlarında işine yarayacak eğitimler düzenlediğini belirtti.

Gül, programda Bilirkişilik Temel Eğitimi, Catıa V5 Eğitimi, Sap Abap Eğitimi, AB Proje Yazma Eğitimi, Uygulamalı Temel+ileri Excel Eğitimi, Sap Kullanıcı Eğitimi- Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Eğitimi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Hazırlık Eğitimi (Uzaktan Eğitim), 3dsmax Eğitimi, ISO Kalite Eğitimleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Müdür Yardımcısı İlker Vural ise, eğitimlerin ayrıntılarına ve içeriklerine ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Vural, konuşmasında iş başvurularında karşılaşılan durumlar ve avantaj sağlayıcı yaşanmış örnekler verdi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, sertifika programlarının öğrencilerimizin gelecekte işe giriş ve iş hayatlarında başarılı olmaları için büyük katkı sunacağını belirterek, konuşmacılar Bülent Gül ve İlker Vural'a teşekkür etti.