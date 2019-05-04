Hisarcık MYO'dan 155 öğrenci mezun oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 155 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kapalı Pazar yerindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, törende yaptığı konuşmada Hisarcık Meslek Yüksekokulu olarak eğitim seviyelerini yükseltmenin yanında öğrencilere daha fazla sosyal imkanlar sunmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek,” Bu sene yapmış olduğumuz teknik ve kültürel geziler, okul içi etkinlikler bunun en güzel örnekleridir. Önümüzdeki eğitim döneminden itibaren Meslek Yüksekokulumuza Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü ile Tapu ve Kadastro bölümlerinin açılmasını sağladık. Bu aşamada desteklerini gördüğümüz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören'e, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a ve emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra meslek yüksekokulumuz açmış ve açmış olacağı bölümler ile ön plana çıkacak ve arzu edilen öğrenci sayısına ulaşacaktır. Sevgili Mezunlarımız sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Başarılarınız daim yolunuz her zaman açık olsun” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, öğrencileri iki yıl boyunca gösterdikleri gayret ve emeklerinin karşılığı olarak mezun görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışkan, “Kısa bir süre sonra Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olup gideceksiniz. Asıl sınav bundan sonra başlıyor. İnşallah bundan sonraki yaşamınızda Türkiye sevdalısı pırıl pırıl bir nesil olarak memleketimize ve beşeriyete farklı yol ve görevlerde hizmet edecek, bizlerin ve ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız. Sizler bizler için memleketimize 2 seneliğine gelmiş birer misafir ya da öğrenci değil, hepimizin birer evladı, kardeşi, ailelerinizin kıymetli birer emanetisiniz. Biz bugüne kadar sizlere hep bu bilinç ve şuurla yaklaştık ve evlatlarımıza da bunu aşıladık. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde öğrenci kardeşlerimizin hep yanında olduk ve sizden sonra gelecek olan kardeşlerimizin de her daim yanında olacağız. Burada birlikte geçirdiğimiz zaman içerisinde hüznüyle, sevinçleriyle geride kalan iki sene sonunda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz mezuniyet töreninin bir bitiş değil, aksine güzel dostlukların, sağlam arkadaşlıkların bir başlangıcı olmasını temenni ediyor, Hisarcık Belediye Başkanı, bir büyüğünüz, bir abiniz olarak burada her daim sonuna kadar açık bir kapınız olduğunu da unutmamanızı istiyor, bundan sonra ki hayatınızda hepinize başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Meslek Yüksek Okulu folklor ekibinin gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Danış ve Öğretim Görevlileri tarafından plaket verildi. Mezuniyet töreni sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.Törende davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.