Hisarcık MYO'dan Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne teknik gezi

Hisarcık Belediye Başkanlığı ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla “Ölçme Bilgisi” dersinin yürütücüsü Öğr. Gör. Fadim Koç yönetiminde, düzenlenen etkinlikte, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çeşitli ölçme aletlerinin (Total station, GPS, Çekül, Asma Pusula, Barometre) tanıtımı ve kullanımı hakkında Emet Bor İşletme Müdürlüğü'nde Görevli Harita Teknikerleri Ali Gündüz ve Mehmet Kaya tarafından bilgi verildi, ayrıca uygulama yaptırıldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Hisarcık Konsantratör Tesislerine gerçekleştirilen teknik geziye katkılarından dolayı Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne ve Hisarcık Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti.