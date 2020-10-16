Hisarcık MYO'dan Oryantasyon Programı

Video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğe, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, akademik personel ve 2020-2021 Akademik Yılında yeni kayıt olan öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 100 öğrencinin erişimi ile gerçekleşen eğitimde, Müdür Ahmet Danış, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ve Hisarcık Meslek Yüksekokulunun idari ve akademik yapılanmasının yanında, yönetmelik ve yönergeleri, uzaktan eğitim olanaklarını, Öğrenci Bilgi Sistemi ve DPÜ Mobil Uygulaması ile ilgili bilgiler verdi.

Oryantasyon, öğrencilerin başarılı bir akademik yıl geçirmeleri dileğiyle sona erdi.