Hisarcık MYO'ya iki yeni bölüm

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile iki yeni bölüm açıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Meslek Yüksekokulu'nda yeni açılan Tapu ve Kadastro ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümlerine 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul edileceğini ifade etti.

Çalışkan,” Yeni açılan iki bölüme 6 öğretim görevlisi kadrosu tahsis edilmiştir. Yeni bölümlerimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüze, AK Parti İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanımıza, Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve emeği geçen herkese ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)