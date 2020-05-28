İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık pazarı 3 hafta aradan sonra tekrar açılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açılıyor.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 3 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta Pazar günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.


Çalışkan,” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca geçici bir süre ilçe dışından pazarcı esnafının pazara giriş yasağı devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.