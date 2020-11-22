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Hisarcık pazarı sokağa çıkma yasağı sonrası açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonları saat 10.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arası uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası açılabildi.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çalışkan, “Pazar günleri kurulan semt pazarımızın Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlamalardan biri olan hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı sürecine denk gelmesi üzerine esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için pazarımızı kısıtlamanın sona erdiği saat olan 10.00'dan sonrası açılmasına karar verdik. Kısıtlama devam ettiği sürece bu uygulamamız da devam edecektir. Bu arada vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyeti göstermeleri durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umuyorum” dedi.

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