Hisarcık sağlık için yürüdü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinlikleri kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

10 Mayıs “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinlikleri çerçevesinde kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak amacıyla İlçe Hastanesinin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Hükümet Konağı önünde toplanan katılımcılara İlçe Hastanesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından şapka dağıtıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından başlayan yürüyüş esnasında öğrenciler ellerinde “Yürüyüş yap, yaşamına hareket kat, sağlığın için her gün 10 bin adım, sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa” pankartları taşıdılar. Yürüyüş Mustafa Keleş Caddesi, Kadılar Caddesi, Mehmet Ersoy Bulvarı, Uzun Çarşı Caddesi takip edilerek Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Furkan Başar, Jandarma Bölük Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Reyhan Demir, daire amirleri, İlçe Hastanesi yönetimi, okul idarecileri, sağlık personeli, emniyet güçleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yetkililer, 10 Mayıs'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “ Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlendiğini belirttiler.