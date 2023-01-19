Hisarcık Şehitler Ortaokulu'nda deprem tahliye tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehitler Ortaokulunda öğrenci ve tüm okul kadrosunu, olabilecek bir deprem felaketine karşı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen deprem tahliye tatbikatı öncesinde öğrenciler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Alarm sesiyle öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri uygulayıp ilk olarak sıralarının yanında "Çök-Kapan-Tutun" pozisyonu aldı. İkinci alarmla birlikte öğrenciler, belli bir düzen içerisinde hızlı ancak koşmadan toplanma yerinde bir araya geldi. Okul bahçesindeki güvenli alanda toplanan öğrencilere Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt tarafından deprem tahliye tatbikatı konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu.