Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Simav-Hisarcık-Emet Yolu yapım çalışmalarında son olarak Simav Eynal Kaplıcalarından başlayan 3 kilometrelik yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” Hisarcık-Simav arası toplam 35 kilometrelik yolun 30 kilometresinin yapımı tamamlandı. Kalan 5 kilometrelik Tokat köyü ile Gölcük Yaylası arasındaki yolun yapımı 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Emeği geçen milletvekillerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.