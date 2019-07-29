İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.


Simav-Hisarcık-Emet Yolu yapım çalışmalarında son olarak Simav Eynal Kaplıcalarından başlayan 3 kilometrelik yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” Hisarcık-Simav arası toplam 35 kilometrelik yolun 30 kilometresinin yapımı tamamlandı. Kalan 5 kilometrelik Tokat köyü ile Gölcük Yaylası arasındaki yolun yapımı 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Emeği geçen milletvekillerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.