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Hisarcık SYDV Mütevelli Heyeti'ne muhtar temsilcilerinin seçimi yapıldı

Hisarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar temsilciliklerinin seçimi yapıldığı bildirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonundaki SYDV Mütevelli Heyeti seçim toplantısına; Kaymakam Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Mal Müdür Vekili İsmail İşleyen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan ile Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı.


Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 2019 yılında görev yapacak mütevelli heyeti için Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık ve Hamam Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan seçildi.


Seçimler sonunda Kaymakam Furkan Başar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine seçilen muhtarlara hayırlı olmasını ve hayırlı kararlara imza atmalarını diledi.

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