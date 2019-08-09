İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman: Çiftçimize her türlü katkıyı yapmaya hazırız

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü görevine başlayan Yavuz Yaman, çiftçilere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.


Tavşanlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdür Yardımcılığından Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne getirilen Yavuz Yaman, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmalarını ve doğru gübreleme yapmalarını tavsiye ederek,” Bilinçli bir tarım için çiftçilerimize gübre, yem, yem katkı maddesi yanında sertifikalı tohumluk, fide ve fidan tedarik edecek güçteyiz. Elimizde bulunmasa bile kısa süre içerisinde tedarik edebiliriz “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.