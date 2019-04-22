Hisarcık Taşıyıcılar Kooperatifi kongresinde gergin anlar

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde 102 üyeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı'nın 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında gergin anlar yaşandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu kooperatif toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Naim Şahin ile Mustafa Akın'ın listelerinin yarıştığı genel kurul esnasında rakip üyeler arasında yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporları, bilânço ve gelir tablosu hesaplarının görüşülmesi esnasında yer yer yaşanan sert tartışmalar araya giren güvenlik güçleri ve üyeler tarafından büyümeden önlendi.

Divan Başkanlığına Ramazan Özdoğan'ın seçildiği genel kurulda 2018 yılı yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporları bilânço ve gelir tablosu hesapları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. 2019 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunarak kabul edildi.

Mevcut başkan Naim Şahin ile Mustafa Akın'ın listelerinin yarıştığı genel kurulda yapılan açık oylama sonucu Naim Şahin 63 oy alarak 3 yıllığına tekrar başkanlığa seçilirken, Mustafa Akın 25 oy aldı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Ali Yurduseven (2.Başkan), Hüseyin Ayan, Hüseyin Duman ve İbrahim Çakır seçildiler.