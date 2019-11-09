Hisarcık ve Emet MYO yöneticilerinin eş güdüm toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet ve Hisarcık Meslek Yüksekokulları'nın yönetim kadroları, eş güdüm toplantılarının ikincisini Hisarcık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirdi.

Daha önce Emet Meslek Yüksekokulunda düzenlenen ilk toplantının ardından bu kez Hisarcık MYO'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Saylan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, Emet MYO Müdür Yardımcıları, Öğr. Gör. Zeliha Erol ve Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz, Hisarcık MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Arif Emre Şen ve Öğr. Gör. Burak Kavaslar ile Emet MYO Sekreteri Ömer Büyük ve Hisarcık MYO Sekreteri Arif Köylü katıldı.

Toplantıda iki komşu ilçedeki Meslek Yüksekokullarının 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde eğitim, sosyal ve kültürel alanlarında birlikte yapmayı planladıkları konuların görüşüldüğü açıklandı.