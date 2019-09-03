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Hisarcık Ziraat Odası'ndan çiftçilere sertifikalı tohumluk uyarısı

Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.


Yeni ekim döneminin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kaldığına çeken Yusuf Çalışkan, çiftçilerin üretim paralelinde kazançlarının artması için sertifikalı tohum kullanmaları gerektiğini belirtti.


İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirten Başkan Çalışkan, "İlçemizde bu yıl buğday üretimi 7 bin 500 ton dolaylarında gerçekleşti. Tespitlerimize göre üreticimizin yaklaşık yüzde 15'i sertifikalı tohum kullanıyor. Bu durum ilçe ve ülke ekonomisi için büyük kayıp demektir” dedi.


Devletin sertifikalı tohum kullanan çiftçiye 8,5 lira destek verdiğini hatırlatan Çalışkan, “Sertifikalı tohumluk kullanılması durumunda ayrıca üründe yüzde 25 daha fazla verim alınabiliyor. Ürün kaliteli olduğu için de iyi fiyattan satış yapılabiliyor” ifadelerine yer verdi.


Çiftçilerin çoğunun yıllardır aynı tohum üzerinden ekim yaptığına işaret eden Çalışkan, bunun verimi ve kaliteyi düşürdüğünü, bu açıdan sertifikalı tohum ekmeleri halinde çiftçinin daha kaliteli ve yüksek verim elde ederek iki kere karlı çıktıklarını vurguladı.

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