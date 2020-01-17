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Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisi’nin yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olacağı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisi'nin yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacağı bildirildi.


İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret ederek ilçeye yapılacak olan Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Santrali'nin anlaşmalarını görüştüklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”İlçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana İller Bankasının Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi desteğiyle yapılacak atık su arıtma tesisi 3 Milyon 500 bin TL'si hibe olmak üzere yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak. 6 ay içinde ihale edilecek atık su arıtma tesisi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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