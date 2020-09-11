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Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi yapım çalışmaları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapımına başlanan Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımına başlanan Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapımı gerçekleştirilen Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabul anlaşmasının imzalandığını söyledi.


Üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Çalışkan, “İlçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yapılmakta olan 3 Milyon 700 bin TL'ye mal olacak Atık Su Arıtma Tesisinin 2020 yılı sonunda hizmete açılması planlanmaktadır” dedi.

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