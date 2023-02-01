Hisarcık'a yapılan yatırımlar ve devam eden projeler masaya yatırıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgeye yapılan yatırımlar ve devam eden projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranı'nda düzenlenen toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay'ın katılımlarıyla mahalle ve köy muhtarlarımız, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve gençlerimizle ile toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemize yapılan yatırımlar ve devam eden projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemiz kazanmaya edecek. Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Katılımlarından dolayı İl Başkanımıza, muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimize ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.