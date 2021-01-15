İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'a yeni “Bebek Kütüphanesi” için ilk adım atıldı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Halk Kütüphanesinin alt katında bulunan, belediyeye ait 250 metrekare alanı yeni “Bebek Kütüphanesi” için Kültür Bakanlığına tahsisini gerçekleştirdiklerini açıkladı.


0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla ilçemize Bebek Kütüphanesi yapımı için İlçe Halk Kütüphanemizin alt katında bulunan, belediyemize ait 250 metrekare alanı Kültür Bakanlığına tahsis ettik. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan ve Kütüphaneler Genel Müdürümüz Ali Odabaş projemize vermiş olduğu desteklerle yapılacak olan kütüphanemiz, tamamen çocuklar düşünülerek özel olarak tasarlanıp, çocukların rahat edebilecekleri ve sıkılmadan hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekana dönüştürülüp hizmete sunulacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.