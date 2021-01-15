Hisarcık'a yeni “Bebek Kütüphanesi” için ilk adım atıldı

0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla ilçemize Bebek Kütüphanesi yapımı için İlçe Halk Kütüphanemizin alt katında bulunan, belediyemize ait 250 metrekare alanı Kültür Bakanlığına tahsis ettik. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan ve Kütüphaneler Genel Müdürümüz Ali Odabaş projemize vermiş olduğu desteklerle yapılacak olan kütüphanemiz, tamamen çocuklar düşünülerek özel olarak tasarlanıp, çocukların rahat edebilecekleri ve sıkılmadan hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekana dönüştürülüp hizmete sunulacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.