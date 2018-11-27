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Hisarcık'a yeni tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya’nın Hisarcık ilçesine basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu yapımının ihale edildiği bildirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya'nın Hisarcık ilçesine basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu yapımının ihale edildiği bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Karşıyaka Mahallesinde bulunan Gençlik Parkına Basketbol ve voleybol sahaları ile Esire Termal Turizm Merkezine tenis kortu sahası yapım işi ihalesinin yapılarak yüklenici firma Erdoğan İnşaat ile sözleşme imzalandığını söyledi.


Spor Totonun Türkiye de spora ve sporcuya destek denildiğinde akla gelen ilk kuruluşlardan biri olduğuna dikkat çeken Fatih Çalışkan,” Spor Toto Teşkilatımız tarafından yüzde yüz hibe ile 212 bin 736 TL'ye ihale edilen tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmesiyle özellikle gençlerimizin tütün ve tütün mamulü ve internet bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spor yapma alışkanlığı kazanmalarına vesile olacaktır inşallah. Yüklenici firma tarafından 45 gün içinde tamamlanarak belediyemize teslim edilecek olan çok amaçlı spor sahalarımız ilçemize hayırlı olsun. Bu tesislerin ilçemize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi. (MA-EFE)

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