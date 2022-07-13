Hisarcık'ın Çatak köyünde yapımı tamamlanan köy camii törenle ibadete açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çatak köyünde yapımı tamamlanan köy camii törenle ibadete açıldı.

Çatak Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği öncülüğünde 2018 yılında inşaatına başlanan ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlanarak ibadete açılan cami yaklaşık 2,5 milyon liraya mal oldu. İbadete açılan camide 250 kişi ibadet edebilecek.

Caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğuna dikkat çeken İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Camiler Kabe'mizin şubesidir. Onun için Kabe'ye ne kadar değer veriyorsak, camilerimize de o kadar değer veriyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Müslümanlık tapusuna atılmış bir imzayı, bir camiyi ibadete açmak için toplanmış bulunuyoruz. Alemlere rahmet sevgili Peygamberimiz,” Kim, Allah'ın rızasını dileyerek bir mescid bina ederse Allah da onun için cennette bir saray hazırlar” demiştir. Allah'ın rızasını umuyorsak, onun farzlarını yerine getirmek, haramlardan sakınmak, dinimizin cami gibi temel kurumlarını çalıştırmak, eğitimini öğretimini yapmak ve yaptırmak durumundayız” diye konuştu.

Vali Ali Çelik ise yaptığı konuşmada,” Bugün burada köylümüzün, Cami Yaşatma Derneğimizin ve herkesin bir araya gelerek dayanışmaları sonucu bir eser meydana gelmiş. Başta Cami Derneği Başkanı Servet abim olmak üzere bu emeği, eseri, camimizi kazandıran herkese şükranlarımı arz ediyorum. Cami yapmak çok zor biliyorum ama yan yana saf tutmak, safta bir araya gelmek, o dayanışmanın, namazın idrakiyle bize ait olan değerlerin sürdürülmesi de bir o kadar önemli. Siz bir arada oldukça, biz bir arada oldukça, bugün burada uzaktan, yakından birçok insan bir araya gelmişler bu güzel camimizin açılışında bir arada olmuşlar. Allah sonsuza kadar, devletimizin milletimizin birlikteliğini bozmasın, bize güç versin” dedi.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada tarafından okunan duanın ardından Çatak köyü camii ibadete açıldı. Camide kılınan öğle namazının sonunda kadın ve erkekler ayrı ayrı Emet İlçe Müftülüğü tarafından getirilen Sakalı Şerif'i dualar eşliğinde salavat getirerek görme fırsatı buldular.

Cami açılış töreninin ardından davetlilere yemek ikram edildi.