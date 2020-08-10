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Hisarcık'ın Karbasan köyü karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü, korona virüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü, korona virüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izalasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulamasına karar verildiğini belirterek, ”Karbasan Köyünde alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 Ağustos tarihinde saat 16.00'dan, 24 Ağustos saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır” denildi.


Jandarma Komutanlığı ekiplerince demir bariyerler konularak giriş çıkışlara kapatıldı. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Hisarcık Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edildi.

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