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Hisarcık'ın nüfusu 10 yıldan bu yana ilk defa arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018 yılında Hisarcık ilçesi genel nüfusunda 10 yıldan bu yana ilk defa 43 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018 yılında Hisarcık ilçesi genel nüfusunda 10 yıldan bu yana ilk defa 43 kişi arttı.


2009 yılında 14 bin 396 olan ilçe geneli nüfusu göç nedeniyle 2017 yılında 12 bin 489'lara düşmüştü. TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi son verilerine göre; Hisarcık ilçesinin 2018 yılı genel nüfusu 10 yıldan bu yana ilk defa bir önceki yıla oranla 42 kişi artarak 12 bin 531'e yükseldi. Bu arada 2017 yılında 5 bin 89 olan ilçe merkezi nüfusu, 2018 yılında 23 kişi artarak 5 bin 112'ye yükseldi.

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