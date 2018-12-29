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Hisarcıklı 62 yaşındaki kadın, Mekke'de hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara giden Havva Öztürk isimli kadının Mekke’de hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara giden Havva Öztürk isimli kadının Mekke'de hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce umre ziyaretini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 62 yaşındaki Havva Öztürk, Mekke'deki bir camide sabah namazını kıldıktan sonra Kabe yakınında aniden fenalaştı. Yanında bulunan yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk'ün kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.


Eşi ve yakınlarıyla umre ziyaretini gerçekleştiren Havva Öztürk, Mekke'de defnedildi.(MA-EFE)

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