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Hisarcıklı bal üreticileri yüksek rekolte bekliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bal hasadına başlayan arı yetiştiricileri bal üretiminde yüksek rekolte bekliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bal hasadına başlayan arı yetiştiricileri bal üretiminde yüksek rekolte bekliyor.


Bal üreticisi Murat Aksulu, verimli geçen bahar ayı ile birlikte bu sene üretilen balda da artış görüldüğünü belirtti.


Aksulu, “ Geçen yıl bal açısından çok kötü geçti. Kovanlardan doğru dürüst bal alamadık. Bu yıl uygun hava şartlarıyla birlikte özellikle zengin çiçek aroması ile bal kalitesinde önemli artış bekliyoruz. Rekolte geçen seneye oranla oldukça yüksek, açtığımız kovanlardan beklentimizden fazla bal çıkıyor. Verimlilik kovan başı 10 -13 kiloya kadar yükseldi. Bu yıl vatandaşlar bala doyacak " dedi.(MA-EFE)

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