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Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fatih Şener isimli esnaf işyerinde Korona virüsten korunmak amacıyla maske ve bone takıyor, eldiven giyiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fatih Şener isimli esnaf işyerinde Korona virüsten korunmak amacıyla maske ve bone takıyor, eldiven giyiyor.


Korona virüs dünyada hayatın tüm alanını etkilerken, Hisarcık ilçesinde pide salonu işleten Fatih Şener, virüsten korumak amacıyla eline eldiven, başına bone geçirip maske takıyor. Ayrıca iş yerinin girişine dezenfektan kutusu koyarak, üzerine “Lütfen ellerinizi dezenfekte ediniz. Tedbir hayat kurtarır” yazısı asarak müşterilerinin girişte ellerini dezenfekte etme imkanı sunuyor.


Fatih Şener, Korona virüsün yayılmasını önlemek, müşterilerini, kendisini ve çalışanlarını virüsten korumak amacıyla iş yerinde eldiven, maske ve bone taktığını söyleyerek,” Bunun yanında her gün birkaç kez kapı kollarını, sandalye ve masaları önlem amaçlı dezenfekte yapıyoruz. Her şey bizlerin ve vatandaşlarımızın sağlığı için. İnşallah bu virüsü hep beraber el birliği ile yeneceğiz” dedi.


Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını ve alınan tedbirleri desteklediklerini söylediler.

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