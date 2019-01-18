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Hisarcıklı hayvan severlerden 22 kedi evi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hayvan severler tarafından kedilerin soğuk hava şartlarından korunması amacıyla 22 kedi evinin belirli noktalara yerleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvan severler tarafından kedilerin soğuk hava şartlarından korunması amacıyla 22 kedi evinin belirli noktalara yerleştirildiği bildirildi.


Sokak hayvanlarını koruma ve besleme gönüllüsü Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, havaların soğumasıyla birlikte hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının artması üzerine 22 arkadaşıyla birlikte harekete geçerek satın aldıkları 22 kedi evini sokak kedilerinin soğuklardan daha az etkilenmesi ilçe merkezinde belirli noktalara yerleştirerek içerisine süt ve yiyecek koyduklarını söyledi.

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