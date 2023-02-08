Hisarcıklı İsmail öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci, bir hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

63 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Değirmenci, bir hafta önce evinde beyin kanaması geçirmiş ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Değirmenci, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'nin ölümü ailesini, yakınlarını, eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.