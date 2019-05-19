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Hisarcık'lı öğrencilerin bardak ritim çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde gerçekleştirdikleri bardak ritim gösterisi büyük ilgi gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde gerçekleştirdikleri bardak ritim gösterisi büyük ilgi gördü.


Meslek Yüksek Okulu bahçesinde yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Müzik Öğretmeni Hazal Demirel nezaretinde sahne alan 15 Temmuz Anadolu Lisesi ritim grubunun müzik eşliğinde bardakları birbirleriyle değiştirerek yaptıkları ilginç çalışma izleyenlerden büyük alkış aldı.

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