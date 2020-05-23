Hisarcıklı'da don ürünlere zarar verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saatlerinde bazı mevkilerde yaşanan don olayının patates, kavun, karpuz, salatalık, kabak, üzüm bağları ve ceviz ağaçlarında zarara yol açtığı bildirildi.

İlçede bu mevsimde don olayının daha önce hiç yaşanmadığını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan,” Çiftçilerimize Ziraat Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir gün öncesi 23-25 Mayıs tarihleri arasında gece ve sabah saatlerinde hafif zirai don riski bulunduğu uyarısında bulunuldu. Nitekim dün gece sıcaklığın aniden sıfırın altına düşmesinden dolayı bazı mevkilerdeki ekili arazilerde meydana gelen don olayı sonrası özellikle patates, kavun, karpuz, salatalık, kabak, üzüm bağları ve ceviz ağaçlarında zarara yol açtı. İlçemizin tamamında don olayı yaşanmadığı için belirli mevkilerde özellikle sebze fideleri, üzüm bağları ve ceviz ağaçları zarar görmüştür “ dedi.