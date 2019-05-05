Hisarcıklılar şükür duasında buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde her yıl belediye tarafından organize edilen geleneksel "Şükür Duası" yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her yıl yağmur yeterli olduğunda şükür duası, yağmur az düştüğü zaman yağmur duası olarak gerçekleştirilen etkinlikte halktan toplanan yardımlarla hazırlanan tas kebap, pilav, irmik helvası ve ayran, Kapalı Pazar yerinde toplanan çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara ikram edildi.

Sabah 10.00'da başlayan etkinlikte Hoca Celaleddin Şensoy ile Hafız Mustafa Duman'ın birlikte okuduğu ilahi ve kasideler izleyenleri mest etti. Öğle namazı öncesi İstanbul Baş vaizi Mustafa Akgül tarafından vaaz verilip Şükür Duası yapıldı. Dua sonrası öğle namazını ise İlçe Müftüsü Mustafa Arda kıldırdı.

İlçe ve çevre yöre halkının maddi ve manevi destekleriyle bu yıl 49. Şükür Duası organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Düzenlediğimiz geleneksel Şükür Duası yöremiz insanları arasında birlik, beraberliğinin pekişmesine ve birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olmaktadır. Şükür Duasında yaklaşık 1 ton et, 300 kilo pirinç ve 100 kilo irmik tüketilmiştir. Şükür Duasına katılan değerli hocalarımıza, İlçe Müftümüze, ayrıca katkıda bulunan hayırsever halkımıza, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne, yemekhane personeline, tertip komitesindeki arkadaşlara, mahalle muhtarlarına ve belediyemiz personeline çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.