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Hisarcık'ta 1 köy daha karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Hamamköy köyü karantinaya alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Hamamköy köyü karantinaya alındı.


Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Hamamköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını, karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağını açıkladı.

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