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Hisarcık'ta 10 aileye adak ve şükür kurbanı eti dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Diyanet Vakfınca ihtiyaç sahibi 10 aileye adak, akika ve şükür kurbanı eti dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet Vakfınca ihtiyaç sahibi 10 aileye adak, akika ve şükür kurbanı eti dağıtıldığı bildirildi.


Diyanet Vakfı Hisarcık Şube Başkanı Müftü Vekili Bilal Aydoğdu, kurban döneminin yanı sıra yıl boyunca hayır sahiplerinin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanının mazlum ve mağdurlara ulaştırıldığını söyledi.


Müftü Vekili Aydoğdu,” Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezine bağışlanan adak kurbanlarını teslim alarak görevliler ve gönüllüler aracılığıyla ilçede yardıma muhtaç 10 aileye ulaştırdık. Bağışçılardan ve bu iyilik hareketini destekleyen çalışanlardan Allah razı olsun” dedi.

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