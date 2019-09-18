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Hisarcık'ta 112 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ihtiyaç sahibi 112 öğrenciye Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırtasiye malzemesi yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ihtiyaç sahibi 112 öğrenciye Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırtasiye malzemesi yapıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 112 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.


Öğrencilere dağıtılacak kırtasiye malzemelerini teslim alan okul idarecileri öğrenciler adına Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ettiler.

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