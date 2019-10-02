İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi noter huzurunda çekilen kura usulü belirlendiİşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 8 ay 12 süreyle bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 220 kişi arasından 13’ü bayan, 3’ü erkek 16 kişi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi noter huzurunda çekilen kura usulü belirlendi


İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 8 ay 12 süreyle bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 220 kişi arasından 13'ü bayan, 3'ü erkek 16 kişi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.


Çalışmaya hak kazanan adaylar, 14 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 ay 12 gün Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.