Hisarcık'ta 18 sanayi dükkanının temeli atıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sanayi Sitesinde belediye tarafından yaptırılacak olan 18 dükkanın temeli atıldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni inşa edilecek olan 18 yeni dükkanın emek ve alın teriyle çalışan insanların kazanç kapısı olacağını belirtti.

Bin 170 metrekare alana inşa edilecek 65 metrekarelik 18 dükkanın Ekim ayında hizmete girmesinin planlandığını söyleyen Çalışkan,” İnşaatı biten tek katlı içinde tuvalet ve lavabosu bulunan dükkanlar belediyemiz tarafından satışa sunulacaktır. Esnaflarımızın üretimlerini devam ettireceği 18 dükkan esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.