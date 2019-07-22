Hisarcık'ta 20 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden, 2019 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 20 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden hacca gidecek 20 hacı adayı için Belediye Hizmet Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Arda,” 20 hacı adayımızı mukaddes topraklara uğurluyoruz. İnşallah bir gün burada uğurlayanları da uğurlarız. Arzu eden kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu kardeşlerimiz kutsal topraklarda ilçemizi güzel bir şekilde temsil edecekler. Bizlere de dua edip ibadetlerini yapacaklar. Allah sağ salim gidip dönmeyi, hac ibadetini en güzel şekilde yapabilmeyi kendilerine nasip eylesin, akrabalarına, sevdiklerine en kısa sürede kavuştursun inşallah” dedi.

Daha sonra Müftü Mustafa Arda tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları sevenleriyle kucaklaşarak helalleşti. Hacı adayları müftülük görevlileri ile aile yakınları tarafından dualarla gözyaşları arasında Altıntaş Zafer Havaalanına gitmek üzere uğurlandı.

Uğurlama törenine Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan' AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'da katıldı.