Hisarcık'ta “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programı

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilat Başkanlığınca, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Tamer Akkal'ın da katılımıyla İlçe Danışma toplantısı düzenlendi.

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan toplantıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ile 2023 hedeflerimize doğru emin adımlar ile ilerlerken, “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programları ile ilçemizde Manisa Milletvekilimiz MKYK Üyemiz Tamer Akkal eşliğinde, İl Başkan Yardımcımız İlçe Koordinatörümüz Mustafa Kızıklıoğlu, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan, Kadın Kolları Başkanımız Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, 3 Kademe Yönetim Kurulu ve Mahalle Başkanlarımızın katılımlarıyla Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığında ilçe danışma toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal, daha sonra belediyeyi ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile bir süre görüştü. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Halkımız ile iç içe “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” çerçevesinde, Manisa Milletvekilimiz Tamer Akkal belediyemizi ziyaret ettiler. Vekilimiz ve AK Parti teşkilatımız ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Vekilimize bu güzel ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin sesini dinleyen, fikrine önem veren AK Partimiz istişare kültürü ile 2023'e ilerliyor” diye konuştu.

Başkan Çalışkan, görüşmede Milletvekili Akkal'a belediye logolu çini tabak hediye etti.