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Hisarcık'ta 250 öğrenciye mont ve bot

Deniz Feneri Derneği İstanbul Şubesi, “1 mont 1 bot” projesi kapsamında Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 250 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği İstanbul Şubesi, “1 mont 1 bot” projesi kapsamında Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 250 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımında bulundu.


Deniz Feneri Derneği görevlisi Ali Duman tarafından Karbasan ve Kutluhanlar köylerinde toplam 250 okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisine kışlık mont ve bot dağıtıldı. Mont ve botlarını alan öğrencilerin sevinçleri gözden kaçmadı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, soğuk kış mevsiminde öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulunan Deniz Feneri Derneği yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.


Bot ve mont dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan da katıldı. (MA-EFE)

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