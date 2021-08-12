Hisarcık'ta 260 bin yavru sazan 3 gölette suyla buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 260 bin yavru sazan balığının Hasanlar, Güldüren ve Karbasan göletlerine bırakıldığı bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, göletlerdeki balık popülasyonunu arttırmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 260 yavru aynalı ve pullu sazan balığının Hasanlar, Güldüren ve Karbasan göletlerine salındığını söyledi.