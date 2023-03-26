İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.


Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle vatandaşlara badem, kestane ve ceviz cinsi 3 bin 500 adet fidan dağıttıklarını söyledi.


Sayan, “Ülkemizin temel kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması, fidanların çoğalması, çevremizin ağaçlandırılması hem ilçemizin, hem ülkemizin, hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.