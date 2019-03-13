Hisarcık'ta '3 Boyutlu Şekillendirme Kursu' açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 3 Boyutlu Şekillendirme Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal nezaretinde açılan 3 boyutlu şekillendirme kursuna katılan 12 kursiyere renk bilgileri, tasarı ilkeleri, desen panosu, 3 boyutlu resim yapma, rölyef hazırlama, bitkisel geometrik ve klasik rölyef konularında bilgiler veriliyor.

3 boyutlu şekillendirme kursunun sabır isteyen bir sanat olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, özellikle yetişkin bayan kursiyerlerin katıldığı kursta resimlere derinlik sağlayıp, perspektiflerine dikkat ederek yapılan çalışmalarda resimlere 3 boyutluluk kazandırıldığını ifade etti.

Kaya, bayan kursiyerlerin tercihinin genelde Esma-ül Hüsna çalışması olduğunu, toplam 280 saat süreli kurs sonunda ortaya çıkan eserlerin sergileneceğini belirtti.